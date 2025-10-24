Espanyol-Elche sabato 25 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Fiducia ai Pericos al Cornellà
Dopo tre vittorie nelle prime tre partite casalinghe, l’Espanyol ha preso solo un punto nelle due successive: i catalani solitamente in casa sono molto forti e vogliono riaffermarsi subito, nella sfida di sabato pomeriggio con l’Elche. I valenciani hanno leggermente abbassato il loro incredibile rendimento ma hanno costruito davvero un ottimo bottino: 14 punti e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
