Espanyol–Elche | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d'inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 16:15 italiane Stadio: RCDE Stadium (Cornellà-El Prat) Sesto contro settimo in classifica: l' Espanyol vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la zona alta, l' Elche cerca continuità e il primo colpo pesante in trasferta. Stato di forma. Espanyol: percorso solido, rendimento interno positivo e ritrovata fluidità nella manovra esterna-centrale.. Elche: neopromossa con personalità, difesa organizzata e tendenza al pareggio fuori casa; ripartenze rapide come arma principale.. Team news (indicative). Espanyol: out un attaccante di riferimento per infortunio; ballottaggi sulla trequarti.

