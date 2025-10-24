Esonero Tudor l’allenatore croato è ancora a rischio? Cosa filtra sulla sua posizione e i possibili scenari da qui alle prossime settimane

Esonero Tudor, il club fa quadrato dopo la trasferta di Madrid ma le prossime partite saranno decisive: niente ribaltoni imminenti, ma serve una svolta. Una sconfitta onorevole a Madrid che non cancella la crisi, ma che regala un po’ di respiro. La Juventus torna dal Santiago Bernabeu con zero punti, ma con una prestazione d’orgoglio che, almeno per il momento, salva la panchina di Igor Tudor. Come riportato da Tuttosport, la società bianconera non ha intenzione di prendere decisioni drastiche nell’immediato, ma la fiducia nel tecnico croato è ora strettamente legata ai risultati delle prossime partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

