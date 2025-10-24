Esce per andare all' ufficio postale e scompare nel nulla | al via le ricerche di un 36enne

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Ivan Di Caro, fattorino di 36 anni di Raffadali. A denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine è stata la fidanzata, che ha riferito come l’uomo sia uscito per andare all'ufficio postale del paese ma non si sarebbe mai presentato.L’uomo, che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Da un pacco esce liquido verde, panico all'Ufficio postale: arrivano gli artificieri ma era aloe spedito dalle suore di San Severino VIDEO - Come previsto dal protocollo è stata avanzata richiesta d'intervento a vigili del fuoco e forze dell'ordine. corriereadriatico.it scrive

Foligno, esplode un pacco all'ufficio postale ed esce liquido non identificato. Indagini in corso - Ecco quanto successo giovedì mattina all'ufficio postale centrale di Foligno e per cui è stato necessario ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Andare Ufficio Postale