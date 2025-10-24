Errore diagnostico l’Asp di Messina risarcisce la famiglia di una donna morta a 45 anni

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda dolorosa durata oltre dieci anni trova ora la sua conclusione. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha accettato di versare mezzo milione di euro alla famiglia di una donna di 45 anni, residente nel comprensorio di Sant’Agata di Militello, morta nell’aprile del 2014 all’ospedale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Errore Diagnostico L8217asp Messina