Errore diagnostico l’Asp di Messina risarcisce la famiglia di una donna morta a 45 anni
Una vicenda dolorosa durata oltre dieci anni trova ora la sua conclusione. L'Azienda sanitaria provinciale di Messina ha accettato di versare mezzo milione di euro alla famiglia di una donna di 45 anni, residente nel comprensorio di Sant'Agata di Militello, morta nell'aprile del 2014 all'ospedale.
