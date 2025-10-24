Ermal Meta svela il cuore con il nuovo brano Io ti conosco
Ermal Meta torna con un nuovo singolo carico di intimità e rivelazioni: “Io ti conosco”, in uscita il 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio, segna il ritorno del cantautore alle radici più autentiche del suo stile, tra poesia, melodia e una visione dell’amore che trasforma il quotidiano in qualcosa di sacro. Il brano, pubblicato da Columbia RecordsSony Music, arriva dopo un’estate trionfale segnata dal successo del tour live e dall’uscita del suo secondo romanzo, Le camelie invernali, confermando Meta come una delle voci più sensibili e raffinate della scena musicale italiana. “Io ti conosco” non è solo una canzone d’amore: è un atto di riconoscimento, un abbraccio sonoro che dissolve le difese e celebra la vulnerabilità come forza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
