Ergastolo per Erik Zorzi che strangolò la moglie Le attiviste | Questo processo non avrebbe dovuto aver luogo Nicoleta Rotaru aveva denunciato dieci volte e i carabinieri hanno metodicamente minimizzato i fatti

La donna aveva registrato un audio nella notte delle violenze. Non era un suicidio. Grazie a questa prova Zorzi era stato arrestato nel marzo del 2024. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ergastolo per Erik Zorzi, che strangolò la moglie. Le attiviste: «Questo processo non avrebbe dovuto aver luogo. Nicoleta Rotaru aveva denunciato dieci volte e i carabinieri hanno metodicamente minimizzato i fatti»

