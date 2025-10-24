Erchie celebra lo sport la prevenzione e la salute con due giornate dedicate al benessere

ERCHIE – Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 il Comune di Erchie, attraverso l’assessorato allo Sport e alla Cultura, promuove l’iniziativa “Sport, Prevenzione & Salute”, due giornate interamente dedicate al benessere fisico, alla vita attiva e alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

ERCHIE SPORT PREVENZIONE & SALUTE 25 e 26 Ottobre Due giornate per celebrare il benessere e la vita attiva: MUOVITI, DIVERTITI E VIVI IN SALUTE! Leggi il Programma completo ISCRIVITI E PARTECIPA #SPORTPREVENZIONE&SALUTE - facebook.com Vai su Facebook

