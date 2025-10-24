Era sotto sorveglianza speciale Continuava a spacciare da casa
Nonostante fosse sottoposto ad una misura cautelare di sorveglianza speciale, continuava a smerciare droga insieme al suo complice e utilizzando la sua abitazione come base dello spaccio. La cosa, però, non è sfuggita ai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo, che hanno agito in borghese e hanno portato a termine un’ operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. L’attività, condotta a Lapedona, era mirata a monitorare i movimenti di alcuni pregiudicati - fra i quali anche un 28enne tunisino destinatario della misura cautelare della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - tutti sospettati di essere coinvolti in un giro di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La Russia ha costruito un sistema di sorveglianza sottomarino sotto le acque dell’Artico. Si chiama Harmony e fonde sensori occidentali, software russi e infrastrutture militari per monitorare i movimenti della Nato nel Mare di Barents ?Jacopo Marzano - X Vai su X
Lo ZEN sotto assedio: ancora caccia al branco degli amici di Maranzano Da giorni il quartiere è sotto stretta sorveglianza. Le forze dell’ordine pattugliano ogni strada, mentre i residenti filmano con i cellulari le lunghe file di auto dei carabinieri e i posti di blo - facebook.com Vai su Facebook
Era sotto sorveglianza speciale. Continuava a spacciare da casa - Nonostante fosse sottoposto ad una misura cautelare di sorveglianza speciale, continuava a smerciare droga insieme al suo complice e utilizzando la sua abitazione come base dello spaccio. Scrive ilrestodelcarlino.it
Sorveglianza speciale violata e coltello in auto, arrestato - Un 75enne pregiudicato, residente ad Ancona, girava in auto a Falconara Marittima (Ancona), e con un coltello nascosto sotto il sedile, violando la sorveglianza speciale che lo obbligava a restare ad ... ansa.it scrive
Persona ritenuta pericolosa, sorveglianza speciale per 62enne - Il provvedimento obbligherà l’uomo, per i prossimi 2 anni, a non uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 07 ... Come scrive latinaoggi.eu