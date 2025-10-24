Era sotto sorveglianza speciale Continuava a spacciare da casa

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante fosse sottoposto ad una misura cautelare di sorveglianza speciale, continuava a smerciare droga insieme al suo complice e utilizzando la sua abitazione come base dello spaccio. La cosa, però, non è sfuggita ai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo, che hanno agito in borghese e hanno portato a termine un’ operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. L’attività, condotta a Lapedona, era mirata a monitorare i movimenti di alcuni pregiudicati - fra i quali anche un 28enne tunisino destinatario della misura cautelare della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - tutti sospettati di essere coinvolti in un giro di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

