Nonostante fosse sottoposto ad una misura cautelare di sorveglianza speciale, continuava a smerciare droga insieme al suo complice e utilizzando la sua abitazione come base dello spaccio. La cosa, però, non è sfuggita ai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo, che hanno agito in borghese e hanno portato a termine un' operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. L'attività, condotta a Lapedona, era mirata a monitorare i movimenti di alcuni pregiudicati - fra i quali anche un 28enne tunisino destinatario della misura cautelare della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - tutti sospettati di essere coinvolti in un giro di spaccio.

Era sotto sorveglianza speciale. Continuava a spacciare da casa