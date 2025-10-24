Epidemia di vomito e diarrea a bordo il viaggio è diventato un incubo | caos sulla Oceania Insignia scattano i protocolli di sanificazione

Una crociera autunnale si è trasformata in un incubo per decine di passeggeri. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani hanno confermato un’epidemia di Norovirus a bordo della nave da crociera Oceania Insignia. Secondo il bollettino ufficiale del CDC, pubblicato martedì 21 ottobre, 74 passeggeri hanno riportato sintomi riconducibili al virus, tra cu i diarrea e vomito. Si tratta di una percentuale significativa, pari all’11,6% dei 637 passeggeri totali a bordo. Tra i 391 membri dell’equipaggio, invece, al momento si registra un solo caso. La nave, appartenente alla compagnia di lusso Oceania Cruises, ha iniziato il suo viaggio di 11 giorni lo scorso 16 ottobre da Montreal, in Canada, ed è attesa a Boston lunedì 27 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Epidemia di vomito e diarrea a bordo, il viaggio è diventato un incubo”: caos sulla Oceania Insignia, scattano i protocolli di sanificazione

