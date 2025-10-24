Ep696 – Nuove sanzioni Ue e Usa alla Russia Mosca | Da Trump un atto di guerra – Papa Leone XIV riceve Re Carlo e Camilla
Nuove sanzioni Ue e Usa alla Russia. Mosca: “Da Trump un atto di guerra”. Appello di Zelensky ai leader al Consiglio Ue, ma resta il nodo degli asset russi. Meloni riunisce i falchi sui migranti e preme su auto, target clima ed energia. Papa Leone XIV riceve i reali britannici. Storica preghiera nella Cappella Sistina con Re Carlo, non accadeva da 500 anni. La Coppa del mondo di sci alpino riparte da Soelden. Azzurre guidate da Goggia, out Brignone e Bassino. La milanese spinge per rientrare a Milano-Cortina, mentre per Bassino le possibilità di partecipare ai Giochi sono nulle. Odermatt favorito tra gli uomini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Kallas, 'presto nuove sanzioni, colpiremo petrolio russo' - Allo stesso tempo, stiamo completando il lavoro sul 19/o pacchetto, che prevede ulteriori restrizioni sulle vendite di petrolio russo, sulle ... Si legge su ansa.it
Usa: pronti a imporre nuove sanzioni contro 200 individui ed entita' russi - L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, dovrebbe imporre nuove sanzioni contro circa 200 persone ed entita' russe questa settimana, secondo quanto hanno riferito al Wall ... Segnala milanofinanza.it