Ep696 – Nuove sanzioni Ue e Usa alla Russia Mosca | Da Trump un atto di guerra – Papa Leone XIV riceve Re Carlo e Camilla

Nuove sanzioni Ue e Usa alla Russia. Mosca: “Da Trump un atto di guerra”. Appello di Zelensky ai leader al Consiglio Ue, ma resta il nodo degli asset russi. Meloni riunisce i falchi sui migranti e preme su auto, target clima ed energia. Papa Leone XIV riceve i reali britannici. Storica preghiera nella Cappella Sistina con Re Carlo, non accadeva da 500 anni. La Coppa del mondo di sci alpino riparte da Soelden. Azzurre guidate da Goggia, out Brignone e Bassino. La milanese spinge per rientrare a Milano-Cortina, mentre per Bassino le possibilità di partecipare ai Giochi sono nulle. Odermatt favorito tra gli uomini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

