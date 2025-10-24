Enrico Tiero FdI non fa processi | Aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non poteva che esserci anche l’arresto di Enrico Tiero, ai domiciliari da sabato scorso nell’ambito di una inchiesta della Procura di Latina per corruzione, tra i temi discussi nella riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di ieri, un momento di confronto alla presenza del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

enrico tiero fdi faTiero, l'accusa è corruzione. Sei indagati nell'inchiesta della procura di Latina - Per il consigliere regionale di Fdi i pm hanno chiesto la misura restrittiva, il Gip Cario si pronuncerà dopo l'interrogatorio dell'indagato ... Si legge su latinaoggi.eu

enrico tiero fdi faRegione Lazio, arresti domiciliari per corruzione per il consigliere Enrico Tiero di FdI - E' Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente dell'XI Commissione della Regione Lazio - Lo riporta iltempo.it

enrico tiero fdi faArresto del consigliere regionale di FdI Tiero, le opposizioni: «Rocca venga in aula a riferire» - Le forze di minoranza hanno chiesto chiarimenti al governatore del Lazio, che è anche assessore alla Sanità, sui presunti episodi di corruzione nei quali sarebbe coinvolto l'eletto nel collegio di Lat ... Scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Enrico Tiero Fdi Fa