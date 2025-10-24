Enrica Bonaccorti rivela tutta la verità sul tumore | Guarirò ecco cosa ha detto
Con la sincerità e la forza che l’hanno sempre contraddistinta, Enrica Bonaccorti ha deciso di raccontare apertamente la malattia che sta affrontando. Dopo mesi di silenzio, la conduttrice ha scelto di condividere con il pubblico la sua battaglia contro un tumore al pancreas, una diagnosi arrivata all’improvviso e che ha cambiato radicalmente la sua vita. Bonaccorti aveva tenuto nascosto il dolore per tre lunghi mesi, isolandosi tra casa e ospedale, prima di trovare il coraggio di parlarne pubblicamente con un post su Instagram che ha commosso tutti. Oggi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’artista ha svelato nuovi dettagli sulla sua condizione, spiegando che la malattia è purtroppo inoperabile ma che, nonostante tutto, non ha perso la voglia di lottare. 🔗 Leggi su Donnapop.it
