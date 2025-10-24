Enogastronomia e cinema Il festival delle emozioni nelle mani di due big
di Francesco Tozzi Il maestro del cinema e uno tra gli imprenditori italiani più noti. Pupi Avati e Oscar Farinetti sono senza dubbio gli ospiti più attesi dell’edizione 2025 del Moby Dick Festival. Il fondatore di Eataly salirà sul palco dell’auditorium Le Fornaci domani alle 18,30 per presentare il suo romanzo d’esordio " La regola del silenzio ", edito da Bompiani. Lo farà in conversazione con il giornalista Antonio Gnoli. Farinetti, che ha già all’attivo alcuni saggi, si cimenta per la prima volta in un’opera dalle tinte noir. Ugo Giramondi, il suo protagonista, era un bambino come tutti gli altri fino al giorno della morte del suo adorato nonno, stroncato da un infarto sotto i suoi occhi nel magazzino della ferramenta di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
