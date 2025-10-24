Ennesimo comunicato contro la Venezi Ma il pubblico insorge | Basta pensate a suonare

Pensate a suonare”. Un messaggio chiaro, limpido, cristallino. Un invito che conferma la stanchezza del pubblico. Del resto la battaglia va avanti da tempo ed è chiaro a tutti che si tratta di uno scontro più politico che musicale. Il riferimento è al caso Beatrice Venezi, direttore d’orchestra che il sovrintendente della Fenice di Venezia Nicola Colabianchi ha nominato direttore musicale a partire da ottobre 2026. Una scelta stroncata dalle maestranze – a partire dall’orchestra – con tanto di proteste plateali. Emblematica la decisione di leggere ogni sera un comunicato contro la Venezi, nel mirino ufficialmente per il curriculum non all’altezza ma più che altro per le sue simpatie politiche a destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

