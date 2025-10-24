Ennesima tegola sul Napoli frattura per Alex Meret
Altro stop per il Napoli, l'ennesimo. Stavolta tocca ad Alex Meret, che si è fatto male durante l’allenamento di questa mattina e non sarà disponibile per la sfida di domani contro l’Inter, né per le prossime settimane.Come comunicato dal club azzurro, gli esami strumentali effettuati al Pineta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
