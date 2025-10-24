Eni supera le attese | utile 9 mesi in crescita e buyback a 1,8 miliardi

Eni ha chiuso il terzo trimestre 2025 con risultati in forte crescita e superiori alle aspettative, che il Ceo Claudio Descalzi ha definito eccellenti in un contesto piuttosto sfidante per le compagnie energetiche. Confermata anche la generazione di valore per gli azionisti, grazie ad un aumento del piano di riacquisto azioni a 1,8 miliardi di euro. I numeri del trimestre e dei nove mesi. Eni ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto in fortissima crescita a 803 milioni di euro, con un aumento del 54% rispetto ai 522 milioni dell’anno precedente, mentre l’utile netto adjusted, che esclude una serie di poste straordinarie, risulta in leggero calo a 1,247 miliardi di euro (-2%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eni supera le attese: utile 9 mesi in crescita e buyback a 1,8 miliardi

Scopri altri approfondimenti

Unicredit supera le attese, in nove mesi utili a 8,7 miliardi. Acconto sul dividendo a novembre. Il titolo scende - X Vai su X

Nuovo rapporto Lab21 sui taxi: l’Italia supera l’Europa in soddisfazione, attese e preferenze Il recente “1° Rapporto Taxi: Europa vs Italia 2025” prodotto dall’istituto Lab21 (Ricerca, Formazione, Consulenza) offre uno spaccato dettagliato sull’esperienza del se - facebook.com Vai su Facebook

Eni supera le attese: utile 9 mesi in crescita e buyback a 1,8 miliardi - La compagnia petrolifera italiana ha chiuso il periodo con utili in crescita del 54% nel trimestre e del 5% nei nove mesi a dispetto del contesto internazionale complesso ... Riporta quifinanza.it

Eni, nel terzo trimestre utile di 1,2 miliardi. Il buyback sale a 1,8 miliardi - Risultati sopra le attese del consenso per il colosso oil che porta le stime di cassa per l’intero anno a 12 miliardi. Scrive milanofinanza.it

Eni, sale la produzione di oil&gas e i risultati battono le attese: 3,8 miliardi di utili in nove mesi - 756 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre. Da msn.com