Eni nel terzo trimestre 2025 utili stabili a € 1,2 mld -2% e produzione in crescita a 1,76 mln di barili giorno +6%
Descalzi: "I risultati del terzo trimestre sono eccellenti e tutte le principali variabili operative, economiche e finanziarie hanno superato le aspettative. La produzione di 1,76 mln bariligiorno è in forte crescita" Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunitosi ieri sotto la presidenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
