Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider
Roma, 24 ott. (AdnkronosLabitalia) - Engineering, leader italiano della trasformazione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni con una presenza internazionale in costante crescita, attraverso il progetto Avant - sviluppato nell'ambito dell'iniziativa europea Ipcei cis - ha avviato una collaborazione con Fulcrum, ecosistema di provider cloud europei impegnati nella creazione di infrastrutture e servizi interoperabili, per costruire il cloud federato europeo multi-provider. Il progetto nasce in un momento cruciale per il mercato europeo del cloud computing che nei primi sei mesi del 2025 ha generato un giro d'affari di circa 36 miliardi di euro, con una previsione di crescita per l'intero anno del 24% sul 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it
