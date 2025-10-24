Energetica contratti di fornitura inclusivi | Graded alla presentazione del progetto di ricerca
Rispondere alle esigenze di tutela dei consumatori in un mercato sempre più digitalizzato e complesso, promuovendo un ambiente contrattuale chiaro e inclusivo e riducendo significativamente il rischio di conflitti. Graded, gruppo industriale con quartier generale a Napoli guidato da Vito Grassi, ha partecipato con gli ingegneri Giovanni Carulli (Senior Energy Manager) e Teresa Tarantino alla presentazione di “EnergEtica – Energia senza conflitti: etica, trasparenza, innovazione e mediazione nei contratti energetici”. Il progetto di ricerca, realizzato attraverso team multidisciplinari di diverse università e presentato all’Università Telematica Universitas Mercatorum di Roma, nasce per rendere i contratti di fornitura energetica e idrica più comprensibili al consumatore, grazie a strumenti innovativi come il legal design, tecnologie IA e interfacce digitali user-friendly. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
