Endrick Juventus, momento difficile per il classe 2006 al Real Madrid: cosa accadrà a gennaio? Ecco il messaggio di suo papà Douglas. Zero minuti in campo, un futuro incerto e il conforto che arriva dalla famiglia. Il momento di Endrick al Real Madrid è a dir poco complicato. Il baby-fenomeno brasiliano, arrivato con l’etichetta di predestinato, non ha ancora trovato spazio nelle gerarchie di Xabi Alonso, ma a tirargli su il morale ci ha pensato il padre, Douglas, con un toccante messaggio social. Il messaggio del padre: “La tua stella brillerà”. Mentre le voci su un suo possibile addio in prestito a gennaio si fanno sempre più insistenti, con il calciomercato Juventus in prima fila tra le pretendenti, il padre del giocatore ha voluto ribadire la sua fiducia incondizionata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Endrick Juventus, momento complicato per il 2006 al Real Madrid: cosa succederà a gennaio? Intanto arriva il gesto di suo papà Douglas…La ricostruzione