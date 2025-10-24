Endrick Juve | ci sono possibilità concrete? Il gioiellino del Real Madrid ha posto queste condizioni sulla nuova destinazione

a gennaio. Zero minuti in campo. È questo il bilancio, finora, della stagione di  Endrick  al Real Madrid. L’attaccante brasiliano, arrivato con grandissime aspettative, è attualmente  l’unico calciatore di movimento  della rosa  blanca  a non essere ancora stato impiegato neanche per un istante dal tecnico  Xabi Alonso. Una situazione delicata che, come riportato da  ESPN, sta spingendo il giocatore e il suo entourage a valutare seriamente un possibile trasferimento, verosimilmente in prestito, per trovare continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

endrick juve sono possibilit224Endrick Juve, possibile svolta nel futuro della stellina brasiliana: vuole giocare di più, può lasciare il Real a gennaio! Due club italiani in corsa - Endrick Juve, zero minuti al Real Madrid per il brasiliano: è pronto a lasciare Madrid a gennaio, la Juve è tra le possibili destinazioni? Lo riporta juventusnews24.com

Il padre di Endrick: "La tua stella brillerà". Lontano da Madrid? - La situazione, per il ragazzo, è chiaramente difficile da sostenere, ma, a cercare di tirarlo un po' ... Riporta tuttojuve.com

endrick juve sono possibilit224Endrick Juventus, novità sulla stellina del Real Madrid: la partenza a gennaio è un’opzione ma… Il punto sul futuro del brasiliano - Una suggestione che resta viva, ma con contorni ben defin ... Lo riporta juventusnews24.com

