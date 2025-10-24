a gennaio. Zero minuti in campo. È questo il bilancio, finora, della stagione di Endrick al Real Madrid. L’attaccante brasiliano, arrivato con grandissime aspettative, è attualmente l’unico calciatore di movimento della rosa blanca a non essere ancora stato impiegato neanche per un istante dal tecnico Xabi Alonso. Una situazione delicata che, come riportato da ESPN, sta spingendo il giocatore e il suo entourage a valutare seriamente un possibile trasferimento, verosimilmente in prestito, per trovare continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Endrick Juve: ci sono possibilità concrete? Il gioiellino del Real Madrid ha posto queste condizioni sulla nuova destinazione