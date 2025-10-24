EMU Xemu 0.8109 | Risolto un Critico Bug Grafico con l’Emulatore nv2a

La scena dell’emulazione Xbox originale fa un altro passo avanti fondamentale con il nuovo aggiornamento di Xemu, arrivato alla versione 0.8.109. Questa release, apparentemente minore, risolve in realtà un problema tecnico complesso che poteva causare artefatti grafici e rendering incorretto in alcuni giochi. Il Cuore del Problema: Il “Provoking Vertex”. Per capire il fix, è necessario addentrarsi un po’ nel tecnico. La GPU nv2a della Xbox originale (e il suo emulatore all’interno di Xemu) utilizza degli Shader di Geometria (Geometry Shader). Questi piccoli programmi sono in grado di manipolare o generare nuove primitive geometriche (come triangoli e linee) sulla scheda video. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net