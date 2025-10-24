Empowerment femminile l’impegno che diviene modello
In un contesto generale in cui il divario di genere registrato nel mondo del lavoro continua ad essere significativo sia sul fronte occupazionale sia su quello remunerativo, ci sono aziende che hanno scelto di investire, con scienza e coscienza, in piani strategici mirati. È il caso del Gruppo Lottomatica che, consapevole della responsabilità sociale ma anche della credibilità e della competitività derivanti dalla pratica di azioni concrete, ha ridotto il proprio gender pay gap al 3,5 per cento nel 2024, con l’obiettivo di azzerarlo entro il 2030. Il risultato è stato raggiunto grazie a un sistema trasparente basato sulla metodologia Mercer IPE (International Position Evaluation), che valuta e classifica il lavoro su fattori e dimensioni aziendali testati. 🔗 Leggi su Panorama.it
