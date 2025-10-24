Emma Stone a Colbert | Willem Dafoe? L’alieno più elegante

Una scintilla di ironia, un lampo di confidenza in diretta tv: ospite di The Late Show con Stephen Colbert, Emma Stone ha scelto senza tentennare chi, tra le star di Hollywood, potrebbe nascondere un passato “non terrestre”: Willem Dafoe. Una risposta che, mentre promuove Bugonia, racconta anche un legame artistico saldo e affettuoso. Una rivelazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Emma Stone a Colbert: “Willem Dafoe? L’alieno più elegante”

