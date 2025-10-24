emily in paris 5 tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Emily in Paris, acclamata serie tv di Netflix con Lily Collins, sta tornando con una quinta stagione. Creata da Darren Star, il nuovo capitolo della serie di successo arriva prossimamente solo sulla piattaforma. Composta da 10 episodi, Questa volta la protagonista farà tappa anche a Venezia, la città romantica per eccellenza. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questa nuova avventura. Emily in Paris 5: data d’uscita, trama. Emily in Paris 5 debutta su Netflix il 18 dicembre, una settimana prima di Natale. È una delle serie tv più acclamate della piattaforma, all’insegna del glamour e dei conflitti amorosi della giovane protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

