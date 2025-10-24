Emilia Romagna previsioni meteo ponte dei morti 2025 | che tempo farà? Cosa dicono gli esperti

Bologna, 24 ottobre 2025 – Arriva un week-end all’insegna del brutto tempo soprattutto nella giornata di sabato 25 ottobre che sarà caratterizzata da vento forte come si evince dall’allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile insieme ad Arpae. Domenica poi le condizioni meteo miglioreranno.  Per i giorni a seguire che portano  al ponte dei morti dell’1-2 novembre, invece, ci sarà una settimana caratterizzata dalla variabilità e dalla pioggia soprattutto giovedì. Incerto il weekend dove ricorre il ponte dei morti e dei santi  – soprattutto domenica 2 novembre – perché il possibile arrivo di una perturbazione atlantica riporterebbe le piogge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

