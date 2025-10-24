Emergenza sangue | appuntamento con la donazione organizzata da Avis
SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, col sostegno di Fondazione con il sud, organizza per domenica 26 ottobre prossimo una raccolta di sangue, dalle ore 8 alle ore 12, presso Asl, Viale Onu.Coloro che vogliono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
EMERGENZA SANGUE: la situazione non migliora! Le scorte di sangue A- restano in allarme, e serve l’aiuto di tutti per tornare a livelli sicuri. ? Ogni donazione conta, e può davvero salvare una vita. Se sei donatore, prenota subito la tua donazione! S - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza sangue a Polla, l’appello della CRI - X Vai su X
Emergenza sangue, appello Avis: "Mancano mille donatori", ma la Notte Rossa ne trova 189 in un colpo - La fotografia del territorio scattata dal presidente Igli Zannerini: "Il rischio è il blocco delle sale operatorie per gli interventi non urgenti" Pistoia, 23 luglio 2024 - Segnala lanazione.it
Foggia, emergenza sangue: appello ai donatori - «Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – Policlinico Foggia sta affrontando una carenza critica di sangue. vita.it scrive
Lottomatica riconosciuta “Corporate LifeSaver” da Rosso per l’impegno ad azzerare l’emergenza sangue in Italia - Il Gruppo Lottomatica è stato premiato martedì 21 ottobre presso il Senato della Repubblica per il suo impegno di responsabilità sociale. Secondo agimeg.it