Emergency e Scuole Gino Strada insieme contro la guerra con La Grande Utopia
Domani sabato 25 ottobre 2025 ore 9:30 al Centro culturale La Lucciola, piazza IV Novembre, 55 di Sesto Fiorentino verrò presentato il progetto “La Grande Utopia”, all'interno della rassegna “Sesto Mondo”, progetto pilota di EMERGENCY e la fondazione educativa Fondazione Reggio Children – Centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
I bambini dell'Istituto Comprensivo "Gino Strada" – che riunisce due scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado – sono stati protagonisti di un progetto pilota fatto di narrazioni e disegni - facebook.com Vai su Facebook
L'Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi è stato intitolato a Gino Strada - Si è tenuta stamani la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi a Gino Strada. gonews.it scrive
Mira, intitolata una scuola media a Gino Strada - È l'insegnamento che gli alunni della scuola media di Malcontenta vedranno ogni giorno entrando dal cancello. Segnala rainews.it
La nuova giunta leghista di Verbania blocca l’intitolazione della scuola secondaria al fondatore di Emergency Gino Strada - La scuola secondaria di primo grado di Verbania non sarà dedicata a Gino Strada ma continuerà a fare memoria del generale Luigi Cadorna. Da ilfattoquotidiano.it