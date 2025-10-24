Emanuele Sala in scadenza | il Milan prepara il piano per blindare il giovane talento

Emanuele Sala, centrocampista classe 2007, dovrebbe partire dalla panchina anche in Milan-Pisa. Il Diavolo prepara il rinnovo. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Emanuele Sala in scadenza: il Milan prepara il piano per blindare il giovane talento

Altri contenuti sullo stesso argomento

$LoftusCheek non ce la fa. Non rientra per $MilanPisa (attesi oltre 70 mila spettatori). Confermata la convocazione di Emanuele $Sala come domenica scorsa. Via @AntoVitiello - X Vai su X

All'evento per i cento anni dal regio decreto che ha istituito i Convitti Nazionali Photo Credits Emanuele Loperfido (sala Aldo Moro e Transatlantico) #vitadarettore #tradizioneeinnovazione #newjob #school #cnpd - facebook.com Vai su Facebook

Milan, per Emanuele Sala pronto un nuovo contratto - Rinnovo in arrivo per il giovane centrocampista rossonero portato in panchina da Allegri. msn.com scrive

Il Milan coltiva i suoi talenti: Emanuele Sala verso il rinnovo - I rinnovi della prima squadra non sono gli unici prioritari del Milan, a dimostrarlo è l'intesa praticamente raggiunta per il rinnovo di Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 e ... Secondo milannews.it

Milan Futuro, prove di rinnovo per Emanuele Sala: ha il contratto in scadenza - Il futuro di Emanuele Sala, giovane centrocampista classe 2007 del Milan Futuro, potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Riporta m.tuttomercatoweb.com