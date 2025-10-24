Emanuele Ferraloro è il nuovo presidente di Federcostruzioni

Si è tenuta a Bari, in occasione di Saie – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, l’assemblea elettiva di Federcostruzioni, la federazione di Confindustria per la filiera delle costruzioni, un settore che assomma 643 miliardi di valore della produzione e 3,3 milioni di addetti. L’Assemblea ha eletto all’unanimità Emanuele Ferraloro, presidente per il prossimo quadriennio. Ferraloro è imprenditore e amministratore delegato di Ferraloro, l’azienda fondata nel 1969 da Basilio Ferraloro che opera a livello nazionale nel settore delle costruzioni civili, residenziali e industriali, delle opere pubbliche e delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it