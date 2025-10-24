Emanuela Zappone nominata presidente del Parco Nazionale del Circeo

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha nominato Emanuela Zappone, giàcommissaria straordinaria, presidente del Parco nazionale del Circeo.“Sono profondamente onorata per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina - ha commentato Emanuela. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Arresto Tiero, quei voti moltiplicati e i dubbi del partito: «Ma restiamo garantisti». Al suo posto forse Emanuela Zappone - X Vai su X

PARCO DEL CIRCEO, PROCACCINI (FDI-ECR): “COMPLIMENTI A PRESIDENTE EMANUELA ZAPPONE - "Desidero esprimere le mie congratulazioni a Emanuela Zappone per la sua nomina a Presidente del Parco Nazionale del Circeo. Segnala 9colonne.it

Arresto Tiero, quei voti moltiplicati e i dubbi del partito: «Ma restiamo garantisti». Al suo posto forse Emanuela Zappone prima dei non eletti - Zappone potrebbe anche non accettare il ruolo, in quanto, attualmente, ricopre la carica di commissario straordinario dell’ente Parco nazionale del Circeo e presto sarà nominata presidente ... Da msn.com