Elon Musk dona un milione di dollari per l' Antica Roma Ecco i progetti

Un milione di dollari dalla Musk Foundation per la tutela dei siti archeologici dell' Antica Roma tramite interventi ad alto contenuto tecnologico. Sono stati presentati in Campidoglio gli 11 progetti vincitori del programma «Expandere Conscientiae Lumen», promosso da Ancient Rome Live e dall'American Institute for Roman Culture (AIRC), con il sostegno della fondazione del magnate statunitense. Nella Capitale, il progetto principalie vale 110 mila dollari e consentirà la scansione digitale 3D della Colonna di Marco Aurelio, su cui attualmente sono in corso lavori di riqualificazione finanziati dal piano Pnrr «Caput Mundi» e che, grazie alla donazione della Musk Foundation, potrà essere mappata centimetro dopo centimetro per meglio progettarne la conservazione futura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elon Musk dona un milione di dollari per l'Antica Roma. Ecco i progetti

