Elly hai sbagliato tutto Zanda spiana la Schlein | Infelice la frase sulla democrazia a rischio Movimentismo dozzinale

“La democrazia italiana non è a rischio, non penso che la presidente Meloni l’abbia finora messa in pericolo”. Luigi Zanda, ex senatore Pd, confuta senza mezzi termini la performance antiitaliana della segretaria del Pd ad Amsterdam dai socialisti europei. Elly hai toppato, il senso non tanto nascosto dell’ex senatore sempre sincero. “È stata infelice» la frase della segretaria sulla democrazia a rischio «quando l’estrema destra è al governo”. Democrazia? “Non penso che la presidente Meloni l’abbia finora messa in pericolo”. Il resto dell’ intervista rilasciata al Domani – al netto delle critiche di un uomo di sinistra fa alla politica del governo italiano – è una reprimenda alla strategia del Pd, anzi alla non strategia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Elly, hai sbagliato tutto, Zanda spiana la Schlein: “Infelice la frase sulla democrazia a rischio. Movimentismo dozzinale”

