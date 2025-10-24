Elkann cede Repubblica a Kyriakou? Schlein disperata | Vendita da evitare
Terrore al Nazareno per la possibile vendita di Repubblica e la Stampa. A raccogliere le preoccupazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, è il Foglio che attribuisce alla leader dem allarmati virgolettati: per “una cessione pericolosissima” del gruppo Gedi che può “indebolire ulteriormente la sinistra”. Pertanto, è lo sfogo di Schlein con i suoi, si tratta di una “vendita che va evitata” magari coinvolgendo imprenditori e finanzieri legati alla sinistra. Le indiscrezioni danno per sicura la vendita dei quotidiani del Gruppo Gedi - Repubblica e La Stampa - all'editore e armatore greco Kyriakos Kyriakou, stimato da John Elkann. 🔗 Leggi su Iltempo.it
