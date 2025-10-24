Elisabetta Franchi esulta dopo la decisione del giudice | cos’era successo

Grande esultanza da parte di Elisabetta Franchi dopo che il giudice ha rimandato la decisione sull'accusa di stalking. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elisabetta Franchi esulta dopo la decisione del giudice: cos’era successo

Altre letture consigliate

“A volte si brinda in silenzio. Oggi la giustizia ha parlato, e io brindo a me" Elisabetta Franchi festeggia sui social dopo richiesta da parte del gup di rivalutare il reato di stalking di cui la stilista è stata accusata - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Franchi esulta sui social con champagne e dito medio: “La giustizia ha parlato e io brindo a me” - Intanto su Instagram posta: “Ho vinto, ve ne parlerò presto”. Segnala msn.com

Elisabetta Franchi, bufera sulla reazione alla notizia del rinvio del processo per stalking: cosa ha fatto - Ieri il giudice ha deciso di rimandare l'udienza in tribunale al 7 novembre, per valutare l'ipotesi dell'opportunità di una rivalutazione del reato e farlo passare dallo stalking a quello, più leggero ... Secondo today.it

Elisabetta Franchi esulta con champagne e dito medio, rinviato il processo per stalking contro l’amica - Elisabetta Franchi festeggia sui social pubblicando gli scatti di una bottiglia di champagne e un dito medio in bella vista ... Lo riporta fanpage.it