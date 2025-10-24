elisabeth del belgio la prima futura regina del paese

La Principessa Elisabeth del Belgio è destinata a entrare nella storia come la prima regina regnante del suo Paese. Nata il 25 ottobre 2001, figlia primogenita del Re Philippe e della Regina Mathilde, da quando i genitori sono diventati sovrani, ha assunto il titolo di Duchessa di Brabante e rappresenta il volto giovane e moderno di una monarchia che regna in uno Stato dove coesistono più lingue e comunità (fiamminga, francofona, germanofona). In Belgio ancora più che in altri Paesi, la monarchia assume anche una funzione di simbolo unitario, oltre che istituzionale. Il suo destino è scritto nella storia recente: nel 1991 il Belgio ha abolito la legge salica e ha introdotto la primogenitura assoluta, che garantisce il trono al primogenito, indipendentemente dal sesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

