Elisa l’amica e socia di Pamela Genini | Lascia vuoto enorme Soncin? Chissà quali altre bugie inventerà

Strozza (Bergamo), 24 ottobre 2025 – “Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto''. Queste le parole commosse di Elisa Bartolotti, l'amica e socia di Pamela Genini, che oggi è giunta a Strozza in Valle Imagna (Bergamo) per prendere parte ai funerali della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin a Milano. Nelle mani un mazzo di fiori bianchi, perché ''le piaceva il bianco'', spiega ai cronisti Elisa, con lo sguardo nascosto dietro a grossi occhiali scuri. A chi le chiede cosa dirà oggi alla mamma di Pamela, Uma Smirnova, l'amica della vittima risponde: '' Spero di avere la possibilità di parlarle oggi' '. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elisa, l’amica e socia di Pamela Genini: “Lascia vuoto enorme. Soncin? Chissà quali altre bugie inventerà”

Scopri altri approfondimenti

Elisa, l'amica e socia di Pamela: «Le disse di essere milionario. A settembre lei aveva cercato un fotografo per il red carpet e lui la picchiò» - X Vai su X

Dritto e rovescio. . Elisa, amica di Pamela, la ragazza uccisa con 24 coltellate dal compagno che lei voleva lasciare. #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Elisa, l’amica e socia di Pamela Genini: “Lascia vuoto enorme. Soncin? Chissà quali altre bugie inventerà” - A Strozza per l’ultimo saluto alla 29enne uccisa a Milano, tra le mani un mazzo di fiori bianchi (“il suo colore preferito”). Come scrive ilgiorno.it

Elisa Bartolotti, l'amica e socia di Pamela Genini: «Mi hai tolto una sorella, ora giustizia» - Insieme avevano fondato il brand EP (come le iniziali dei loro nomi) SheLux, dedicato alla produzione di bikini eleganti e made in Italy ... Da bergamo.corriere.it

Omicidio Pamela Genini, l’amica Elisa: “Chiusa nel mio dolore, ma tornerò in prima fila per lei” - La donna si sta facendo aiutare dall’associazione Scarpetta Rossa Aps: “Non so come avrei fatto in questi giorni senza il loro supporto” ... Lo riporta msn.com