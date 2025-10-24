Eliminate i social media | il messaggio shock della regista che ha raccontato i disturbi alimentari

C’è un’immagine che si ripete, ossessiva, tra i giovani di oggi: corpi scolpiti, sorrisi filtrati, vite levigate. Dietro, però, spesso si nascondono anime fragili, scavate dal giudizio altrui e dall’impossibilità di corrispondere a un modello irraggiungibile. I disturbi alimentari non sono solo una questione di cibo: sono una lingua muta con cui molti ragazzi comunicano la propria guerra interiore. Bulimia, anoressia, binge eating: nomi clinici per raccontare un dolore sociale, collettivo, normalizzato. Un dolore che, troppo spesso, passa in silenzio. È da questa consapevolezza che nasce Ciao, Varsavia, cortometraggio presentato in anteprima assoluta nell’ambito di Alice nella Città, in concorso nella sezione Onde Corte – Panorama Italia, scritto e diretto da Diletta Di Nicolantonio, con Carlotta Gamba e Fortunato Cerlino, e con la produzione esecutiva di Sara Serraiocco, qui in una veste inedita: non più attrice, ma produttrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

