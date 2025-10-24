Elezioni Regionali Puglia | presentate le liste del centrosinistra a sostegno di Antonio Decaro I nomi
In attesa dell'election day del 23 e 24 novembre, la campagna elettorale per le Regionali in Puglia entra nel vivo, focalizzando l'attenzione sulle composizioni delle liste ufficiali.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
A V V I S O NOMINA SCRUTATORI per le ELEZIONI REGIONALI DEL 23/24 NOVEMBRE 2025 ? La scadenza è prorogata fino alle ore 12 di mercoledì 29 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X
Elezioni regionali Puglia, oggi e domani si presentano le liste - Scatta oggi la corsa alla presentazione delle liste dei candidati, da depositare negli uffici preposti delle Prefetture in Puglia in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Da strettoweb.com
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia - I Fratelli d'Italia in provincia di Foggia hanno ufficialmente presentato la lista in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura a presidente della Regione ... foggiatoday.it scrive
Regionali in Puglia, tutti i nomi già ufficializzati e le anticipazioni sulle liste. Il punto provincia per provincia - Ancora 48 ore per depositare le liste per le elezioni regionali in Puglia. Segnala quotidianodipuglia.it