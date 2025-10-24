Elezioni Regionali Puglia | ecco le liste del centrodestra che sostengono Luigi Lobuono Nomi

Quattro le liste a sostegno del candidato del centrodestra Luigi Lobuono: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Il?23 e 24 novembre i cittadini pugliesi saranno chiamati alle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

elezioni regionali puglia ecco le liste del centrodestra che sostengono luigi lobuono nomi

Elezioni Regionali Puglia: ecco le liste del centrodestra che sostengono Luigi Lobuono. Nomi

