Elezioni regionali Presentata la lista ' Cirielli Presidente' | ecco gli 8 candidati

Casertanews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata la listaCirielli Presidente”, la civica che fa riferimento al candidato governatore della Campania per la coalizione di centrodestra.Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Vincenzo Tarabuso insieme all’avvocato Giuseppe Sorano, accompagnati dal deputato Marco Cerreto, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

