Elezioni regionali Presentata la lista ' Cirielli Presidente' | ecco gli 8 candidati
Presentata la lista “Cirielli Presidente”, la civica che fa riferimento al candidato governatore della Campania per la coalizione di centrodestra.Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Vincenzo Tarabuso insieme all’avvocato Giuseppe Sorano, accompagnati dal deputato Marco Cerreto, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
A V V I S O NOMINA SCRUTATORI per le ELEZIONI REGIONALI DEL 23/24 NOVEMBRE 2025 ? La scadenza è prorogata fino alle ore 12 di mercoledì 29 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X
Regionali Campania, Sangiuliano capolista FdI a Napoli: presentata la lista “Giorgia Meloni per Cirielli” - L'ex ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano è il capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Riporta ilmattino.it
Elezioni regionali. Presentata la lista 'Cirielli Presidente': ecco gli 8 candidati - Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Vincenzo Tarabuso insieme all’avvocato Giuseppe Sorano, accompagnati dal deputato Marco Cerreto, hanno depositato la documentazione della lista - Riporta casertanews.it
Elezioni regionali 2025. Oliviero presenta la lista 'A Testa Alta': tutti i candidati consiglieri - Il politico di Sessa Aurunca: "Rappresenta un impegno collettivo che nasce dal territorio e guarda al futuro della Campania con responsabilità e determinazione" ... Lo riporta casertanews.it