Elezioni regionali Noi Moderati svela la squadra a sostegno di Cirielli

Casertanews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Completata la lista di Noi Moderati per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Gli 8 candidati sono Luigi Cobianchi di Caserta, Antonio Di Martino di Casaluce, Ornella Di Vico di Maddaloni, Antonella Garofalo di Sessa Aurunca, Antonella Lettieri di San Felice a Cancello, Francesco Paolino di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

