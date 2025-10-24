Elezioni regionali lunedì la proclamazione di Roberto Occhiuto

Reggiotoday.it | 24 ott 2025

Sarà proclamato lunedì 27 ottobre, alle ore 15, in Corte d'appello di Catanzaro, il presidente Roberto Occhiuto. Il confermato governatore della Calabria avrà 10 giorni a disposizione per formare la nuova giunta del suo secondo mandato;sempre lunedì mattina alle ore 11 saranno proclamati a Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

