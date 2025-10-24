Elezioni regionali La Lega presenta la lista | gli 8 candidati

La Lega ha presentato ufficialmente la lista che sosterrà Edmondo Ciriello come prossimo governatore della Campania. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. L'ultimo arrivato, il consigliere regionale uscente Alfonso Piscitelli, cercherà la rielezione dopo lo strappo con Fratelli d'Italia ma dovrà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

