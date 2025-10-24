Elezioni regionali la discesa in campo del giuglianese Stefano Palma | Disegnare un territorio in cui restare non da cui scappare

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carriera politica di Stefano Palma, esponente del Movimento 5 Stelle, compie un passo significativo: da consigliere comunale a candidato per il Consiglio Regionale della Campania. Palma ha annunciato la sua discesa in campo sottolineando la volontà di superare i limiti territoriali per essere «dalla parte del popolo» e «dare risposte senza più i limiti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

elezioni regionali la discesa in campo del giuglianese stefano palma disegnare un territorio in cui restare non da cui scappare

© Teleclubitalia.it - Elezioni regionali, la discesa in campo del giuglianese Stefano Palma:”Disegnare un territorio in cui restare, non da cui scappare”

Scopri altri approfondimenti

elezioni regionali discesa campoCampania, Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle Regionali - L'ex ministro della Cultura annuncia la sua candidatura con Fratelli d'Italia un anno dopo le dimissioni dal governo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

elezioni regionali discesa campoElezioni regionali, il Pd ha la squadra pronta: la discesa in campo di Manildo a luglio ha accelerato la composizione delle liste dem - Complice la discesa in campo di Giovanni Manildo lo scorso luglio, il centrosinistra ormai da mesi ha fatto partire la sua campagna elettorale e ha schierato per tempo i suoi ... Si legge su ilgazzettino.it

elezioni regionali discesa campoRegionali, Gennaro Sangiuliano si candiderà con Fratelli d’Italia alle elezioni in Campania - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato che si candiderà come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania, alle prossime elezioni regionali in programma pe ... Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Discesa Campo