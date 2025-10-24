Elezioni regionali la discesa in campo del giuglianese Stefano Palma | Disegnare un territorio in cui restare non da cui scappare

La carriera politica di Stefano Palma, esponente del Movimento 5 Stelle, compie un passo significativo: da consigliere comunale a candidato per il Consiglio Regionale della Campania. Palma ha annunciato la sua discesa in campo sottolineando la volontà di superare i limiti territoriali per essere «dalla parte del popolo» e «dare risposte senza più i limiti

