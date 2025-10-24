Elezioni regionali Giovanni Manildo deposita la candidatura | tutti i candidati padovani

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre, Giovanni Manildo ha formalizzato alla Corte d'Appello di Venezia la propria candidatura a presidente della Regione Veneto. A supportarlo le liste di Partito Democratico, Avs, Movimento 5 Stelle, Uniti per Manildo, Volt Europa, Pace Salute Lavoro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

