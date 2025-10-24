Elezioni regionali Giovanni Manildo deposita la candidatura | tutti i candidati padovani

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre, Giovanni Manildo ha formalizzato alla Corte d'Appello di Venezia la propria candidatura a presidente della Regione Veneto. A supportarlo le liste di Partito Democratico, Avs, Movimento 5 Stelle, Uniti per Manildo, Volt Europa, Pace Salute Lavoro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

A V V I S O NOMINA SCRUTATORI per le ELEZIONI REGIONALI DEL 23/24 NOVEMBRE 2025 ? La scadenza è prorogata fino alle ore 12 di mercoledì 29 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani Vai su X

Elezioni regionali, Giovanni Manildo deposita la candidatura: tutti i candidati padovani - A supportarlo le liste di Partito Democratico, Avs, Movimento 5 Stelle, Uniti per Manildo, Volt Europa, Pace Salute Lavoro Rifondazione Comunista e Le Civiche venete ... Scrive padovaoggi.it

Elezioni regionali, il confronto tra i candidati: Stefani lancia il marchio «Veneto 100%». Manildo: pensi alla sanità targata Zaia - Faccia a faccia a Padova, il leghista: brand (e agenzia) di qualità per promuovere prodotti e anche servizi Da un lato, quello del dem Giovanni Manildo, l’idea di introdurre un «contratto di ingresso» ... Segnala corriere.it

Manildo, passeggiata in via Piave: «Questo quartiere va rilanciato» - La scelta del luogo non è casuale, ma politica: il Pd ha voluto collocare la presentazione del suo candidato ... Lo riporta ilgazzettino.it