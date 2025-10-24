Elezioni Regionali Campania 2025 le liste e i nomi dei candidati
Domenica 23 e lunedi 24 novembre 2025 si vota in Campania per l'elezione del nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Fino alle 12 di sabato 25 ottobre, presso le sedi degli uffici elettorali dei tribunali di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno, sarà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
A V V I S O NOMINA SCRUTATORI per le ELEZIONI REGIONALI DEL 23/24 NOVEMBRE 2025 ? La scadenza è prorogata fino alle ore 12 di mercoledì 29 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani Vai su X
Noi Moderati, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Noi moderati alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Da ilmattino.it
Noi di Centro (Mastella), i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Noi di Centro (Clemente Mastella) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. ilmattino.it scrive
Elezioni Campania, presentazione liste fino a sabato alle 12 - La presentazione delle liste per le elezioni regionali che si terranno in Campania il 23 e 24 novembre si è ufficialmente aperta questa mattina alle 8. Scrive ansa.it