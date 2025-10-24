Elezioni regionali Borgia e Iodice avviano la campagna elettorale nella città del Foro

Si terrà domenica prossima, 26 ottobre, alle 18, la presentazione ufficiale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Roberto Fico Presidente”. E sarà, non a caso, la città di Santa Maria Capua Vetere ad accogliere la loro prima uscita pubblica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A V V I S O NOMINA SCRUTATORI per le ELEZIONI REGIONALI DEL 23/24 NOVEMBRE 2025 ? La scadenza è prorogata fino alle ore 12 di mercoledì 29 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X

VINCENZO IODICE e EMILIA BORGIA PRESENTANO LA CANDIDATURA. Appuntamento domenica alle 18 nel comitato di Santa Maria Capua Vetere - Si terrà domenica prossima, 26 ottobre, alle ore 18, la presentazione ufficiale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Roberto Fico Presidente”. Lo riporta casertace.net

Elezioni regionale. Tandem Iodice e Borgia nella lista di Fico - Il manager dell'Asl ed ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere e l'avvocato sono tra le new entry della lista del candidato del centrosinistra ... Riporta casertanews.it

VERSO LE REGIONALI - Doppio colpo del governatore del centrosinistra, il manager Asl Enzo Iodice e l’avvocato Emilia Borgia in campo con ‘Fico Presidente’ - 17:04:47 Due professionisti sammaritani nella lista di Fico Presidente: si tratta di Enzo Iodice ed Emilia Borgia che rappresentano, certamente, un valore aggiunto per la compagine del candidato gover ... Si legge su casertafocus.net