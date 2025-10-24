Elezioni regionali Borgia e Iodice avviano la campagna elettorale nella città del Foro

Casertanews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domenica prossima, 26 ottobre, alle 18, la presentazione ufficiale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Roberto Fico Presidente”. E sarà, non a caso, la città di Santa Maria Capua Vetere ad accogliere la loro prima uscita pubblica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elezioni regionali borgia iodiceVINCENZO IODICE e EMILIA BORGIA PRESENTANO LA CANDIDATURA. Appuntamento domenica alle 18 nel comitato di Santa Maria Capua Vetere - Si terrà domenica prossima, 26 ottobre, alle ore 18, la presentazione ufficiale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Roberto Fico Presidente”. Lo riporta casertace.net

elezioni regionali borgia iodiceElezioni regionale. Tandem Iodice e Borgia nella lista di Fico - Il manager dell'Asl ed ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere e l'avvocato sono tra le new entry della lista del candidato del centrosinistra ... Riporta casertanews.it

elezioni regionali borgia iodiceVERSO LE REGIONALI - Doppio colpo del governatore del centrosinistra, il manager Asl Enzo Iodice e l’avvocato Emilia Borgia in campo con ‘Fico Presidente’ - 17:04:47 Due professionisti sammaritani nella lista di Fico Presidente: si tratta di Enzo Iodice ed Emilia Borgia che rappresentano, certamente, un valore aggiunto per la compagine del candidato gover ... Si legge su casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Borgia Iodice