Elezioni regionali 2025 Presentata la lista ' Per' con candidato governatore Campanile | gli 8 candidati consiglieri

È stata ufficialmente presentata la lista ‘Per’ per le elezioni del Consiglio regionale della Campania in tutte le province, con una squadra di candidati di ispirazione cristiana e sociale, sostenuta anche da Insieme e Rete civica campana. La lista correrà con Nicola Campanile, già sindaco di. 🔗 Leggi su Casertanews.it