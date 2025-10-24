Elezioni regionali 2025 Presentata la lista ' Per' con candidato governatore Campanile | gli 8 candidati consiglieri
È stata ufficialmente presentata la lista ‘Per’ per le elezioni del Consiglio regionale della Campania in tutte le province, con una squadra di candidati di ispirazione cristiana e sociale, sostenuta anche da Insieme e Rete civica campana. La lista correrà con Nicola Campanile, già sindaco di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
A V V I S O NOMINA SCRUTATORI per le ELEZIONI REGIONALI DEL 23/24 NOVEMBRE 2025 ? La scadenza è prorogata fino alle ore 12 di mercoledì 29 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X
Elezioni regionali 2025. Oliviero presenta la lista 'A Testa Alta': tutti i candidati consiglieri - Il politico di Sessa Aurunca: "Rappresenta un impegno collettivo che nasce dal territorio e guarda al futuro della Campania con responsabilità e determinazione" ... Lo riporta casertanews.it
Democrazia Cristiana con Rotondi, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Democrazia Cristiana con Rotondi alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Secondo ilmattino.it
Regionali, ecco il nuovo testimonial M5S: il candidato palestinese che mette la kefiah a Gesù - Viene da chiederselo dopo il caso della “napoletana palestinese” Souzan Fatayer ... Lo riporta iltempo.it